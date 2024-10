Maes va répondre diss track de Lacrim et le ridiculise, Booba le fait fuiter

« FC Beaudottes…« avait répondu Maes à un internaute qui l’interrogeait sur la sortie d’un morceau dissous pour riposter au clash de Lacrim avec son titre « Real Madrid », un véritable succès en streaming. Ce lundi, le rappeur de Sevran a confirmé la sortie de ce single et Booba a mis le feu aux poudres en dévoilant un extrait de ce nouveau morceau, révélant de nouveaux échanges tendus entre les deux artistes.

Booba et Maes se rendent coup pour coup dans leur combat !

C’est tout d’abord Booba qui a lancé les hostilités avec la publication d’une conversation privée avec un internaute et l’extrait d’un inédit de Maes, ce titre devrait être le diss track contre Lacrim. « C’est ça ton A.C.Milan? » décrit B2O en référence à son ancien diss track « A.C. Milan » paru en 2013 dans lequel il avait réglé des comptes avec La Fouine et Rohff.

Kopp défend ensuite Lacrim et affirme que les informations dévoilées sur son casier sont fausses et que Maes ne peut plus se rendre dans sa ville d’origine : « De 1 ton fichier stic sur Lacrim est un faux (pas comme le mien qui est sur youtube ou celui de La Fouine) de 2 tu feras pas Bercy et tu le sais de 3 t’as pas de fiche, tu peux rentrer en France et de 4 tu l’ouvres vraiment beaucoup pour un mec interdit de sa ville. Et tes zbirs du 77 t’ont pas épargné dans les dépo.. arrête d’envoyer des gamins à l’abattoir. Tu nous manqueras Walid ».

Un diss-track contre Lacrim à venir !

« T’es comme une meuf, tu parles un tas … À ce soir » réplique directement Maes avec le visuel du titre « F.C Beaudottes » sur lequel apparait Booba prêt à mettre une fessée à Lacrim dans ses bras en habit de tigre. Maes a ensuite annoncé que son album « La vie continue » vient de dépasser les 50 000 et valide la certification de disque d’or et qu’une réédition avec des titres bonus (4 inédits dont un feat AVEC JRK 19) sera disponible ce soir à partir 18h. Booba a poursuivi les échanges sur Twitter, moquant le style de rap de Maes et évoquant ses difficultés financières. Il a notamment mentionné que ce dernier était obligé d’accepter des partenariats commerciaux pour subvenir à ses besoins.

« Tu rappes tellement mal, pousse la chansonnette, c’est mieux va te parfumer. Heureusement y à Kirchoff pour te donner des avances, y te maintient en PLS. En tous cas mon ami, tu es dans un d’ces bourbiers. Moi hamdullah j’peux rentrer en France aller partout où je veux et je peux passer du temps en famille avec du el morjdene plein le frigo. Tu nous manqueras » a réagi Booba dans un second tweet avec une vidéo de Maes en train de faire de la promotion pour une marque de parfum avant de faire fuiter un nouvel extrait d’un inédit de son rival.

