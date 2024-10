Rohff réagit à la victoire Francis Ngannou contre Renan Ferreira

Le retour tant attendu samedi dernier de Francis Ngannou dans l’octogone a été un véritable événement pour les amateurs de MMA. Le Camerounais, après avoir quitté l’UFC pour de nouveaux horizons, a fait une entrée fracassante dans le PFL en dominant son adversaire, Renan Ferreira, une prestation saluée par le rappeur Rohff. Mais au-delà de la performance sportive, c’est l’émotion qui a marqué ce combat.

En effet, Ngannou a dédié sa victoire à la mémoire de son fils Kobe, décédé tragiquement quelques mois plus tôt. Au micro, les larmes aux yeux, le Predator a exprimé toute la douleur de cette perte et la force qu’il a trouvée dans le combat pour surmonter cette épreuve. Cet hommage poignant a profondément touché les fans de MMA, qui ont vu en Ngannou non seulement un athlète d’exception, mais aussi un homme profondément humain. Pour ses débuts en PFL, le combattant camerounais a réussi à venir à bout de Renan Ferreira dès le premier round dans l’arène de Riyad en Arabie saoudite sour les yeux de Cristiano Ronaldo présent dans le public. L’ex-champion de l’UFC a mis KO son adversaire après trois minutes de combat et s’est offert le titre de champion des poids lourds du PFL. Cet exploit a inspiré Rohff pour rendre un bel hommage à Francis Ngannou.

Rohff a validé la victoire émouvante de Francis Ngannou sur le réseau social avec la vidéo de sa réaction dans la cage après son triomphe et le message : « Un Lion Blessé, Un cœur Brisé par la récente perte de son fils, …On est ému et particulièrement fier de cette victoire Bravo Francis ».