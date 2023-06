Booba révèle les origines de son conflit avec Magali Berdah et ses influvoleurs

La guerre de Booba contre les influenceurs a débuté suite à un différend avec Marc Balta, ce clash a fait ouvrir les yeux du rappeur du 92i sur les agissements répréhensibles des influvoleurs et de Magali Berdah.

Le conflit entre Booba et Magali Berdah est devenu une querelle médiatique qui oppose deux figures emblématiques du monde du divertissement français, elle a poussé le gouvernement à mettre en place des mesures contre les comportements frauduleux des influenceurs dénoncés par Kopp. Leur discorde a attiré l’attention de la presse et suscité de vives réactions de la part des politiciens français avant lancer le débat sur l’encadrement de l’activité d’influenceur, cela a également eu d’importantes répercussions sur la carrière la fondatrice de l’agence de communication Shauna Events.

Marc Balta est à la source du combat de Booba

Dans une intervention pour Sud Radio pour le programme La culture dans tous ses états, Booba s’est longuement exprimé en visio sur ce qui a lancé cette lutte contre les influenceurs. L’interprète de Boubli est revenu pour la première fois sur la genèse de cette guerre dans les détails, il a révélé que tout est parti d’un problème avec Marc Blata. “Ce sont plus les influenceurs qui sont partis en guerre contre moi. À la base, ça part d’une altercation entre moi et Marc Blata qui faisait dans le copy trading. Donc, on a eu un clash.”, confesse-t-il.

Comme souvent, soutenu par sa communauté de millions de fans, Booba a découvert grace à eux les agissements honteux de Blata et d’autres influenceurs dont il n’avait pas connaissance auparavant, “Suite à ce clash, vu que j’ai une forte communauté, les gens pour m’aider dans mon clash m’ont partagé des informations sur leurs dérives sur ce qu’ils faisaient puisque moi, je n’avais aucune idée de qui ils étaient”.

C’est ensuite qu’il fait face à Magali Berdah, elle a soutenu Marc Blata pour le faire taire et supprimer son compte Instagram, ce qu’elle a réussi à réaliser. “Marc Blata me parlait de Magali Berdah qui avait le bras long, qui fait sauter les comptes Instagram.” raconte B2O qui a ensuite décidé de tout révéler sur les pratiques de la boss de Shauna Events pour tenter de mettre fin à ses activités douteuses ainsi qu’aux influenceurs voleurs en les qualifiant de démons.

Cette noble lutte porte désormais ses fruits suite au projet de loi pour la réglementation du statut d’influenceur

