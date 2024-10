Ballon d’Or 2024 : le nom du vainqueur fuite, Mbappé absent du podium

Qui aura l’honneur de succéder à Lionel Messi au classement du Ballon D’Or, Vinicius Jr est pressenti comme le grand favori et l’information vient d’être confirmée par une fuite de la liste des 12 premiers avec l’absence de Kylian Mbappé sur le podium.

Découvrez le probable classement du Ballon D’Or 2024

Alors que la cérémonie officielle se tiendra ce soir au Théâtre du Châtelet, les rumeurs vont bon train concernant le grand vainqueur. Si France Football a mis tout en œuvre pour garder le secret, une fuite sur les réseaux sociaux vient semer le trouble.

Vinicius Jr, grand favori pour succéder à Messi

En attendant la cérémonie officielle ce soir, selon les informations qui circulent, c’est l’attaquant brésilien du Real Madrid, Vinicius Jr, qui serait en passe de remporter le prestigieux trophée. Auteur d’une saison exceptionnelle, marquée par un doublé Liga-Ligue des Champions, le Brésilien semble avoir convaincu les votants.

La lutte pour le Ballon d’Or 2024 aurait été particulièrement serrée. Rodri, le milieu de terrain espagnol de Manchester City, sacré champion d’Europe, aurait terminé à la deuxième place. Le jeune prodige anglais Jude Bellingham, auteur d’une saison remarquable avec le Real Madrid, compléterait le podium. Kylian Mbappé, malgré une saison pleine en Ligue 1 et une demi-finale de Ligue des Champions, devrait se contenter de la quatrième place, suivi de près par Harry Kane.

Erling Haaland et Lamine Yamal, deux des jeunes talents les plus prometteurs du football mondial, figureraient respectivement aux sixième et septième places. À l’inverse, Dani Carvajal, double champion d’Europe avec le Real Madrid et l’Espagne, serait relégué à la onzième place.

Choc au Real Madrid après la rumeur de la victoire de Rodri !

Malgré cette fuite, ce lundi après-midi RMC Sport a annoncé Rodri vainqueur et précise que la délégation du Real Madrid a choisi de boycotter la cérémonie, car Vinicius Jr n’est pas le Ballon D’Or 2024, aucun joueur ni dirigeant Madrilène ne sera à Paris ce soir, furieux de la non-victoire du Brésilien.

🚨 Filtración del ranking del Balón de Oro 🚨

¡El Real Madrid ocupa 3 de los 5 primeros puestos! ——————————- 🚨 Ballon d’Or Ranking Leak 🚨

Real Madrid claims 3 out of the top 5 spots! pic.twitter.com/c5pYqWzaDy — Pro Jersey Shop (@_ProJerseyShop) October 28, 2024