Seby Daddy termine Illan Castronovo de manière impresisonnante

Seby Daddy a remporté le Main Event de l’Influence Fight Club par KO face à Illan Castronovo. Les deux hommes ont respecté le sport de combat, et ont offert un beau spectacle aux spectateurs.

Seby Daddy domine Illan par KO dans le combat de MMA des influenceurs !

L’Influence Fight Club a été organisé par Guillaume Peltier, une figure incontournable du MMA français. Manager de Benoît Saint-Denis et fondateur de la Bulgarian Top Team, Peltier a su mettre en place un événement de qualité, réunissant des combattants expérimentés et des influenceurs prêts à en découdre. Le premier événement de MMA opposant des influenceurs français a tenu toutes ses promesses. C’est Sébastien Dubois, plus connu sous le pseudonyme de Seby Daddy, qui s’est imposé de manière spectaculaire face à Illan, remportant le combat par KO au deuxième round.

Bien que les deux combattants n’aient pas le niveau technique des professionnels de l’UFC, ils ont livré un combat intense et spectaculaire qui a ravi les fans de MMA. Illan a dominé le premier round grâce à une meilleure gestion de la distance, mais Seby Daddy a su renverser la tendance en deuxième reprise en profitant de la fatigue de son adversaire.

La victoire de Seby Daddy est une consécration pour le jeune influenceur. Il a non seulement prouvé qu’il avait les qualités d’un combattant, mais il a également acquis une nouvelle notoriété grâce à cet événement.

Il y a du Francis dans ce SebyDaddy pic.twitter.com/s3zh4qWtxI — Le Volk (@le_volk) October 26, 2024

🥊 Sebydaddy gagne son combat de MMA face à Illancto au 2ème round et remporte 1 million d’euros pic.twitter.com/4w1yEXff4e — 75 Secondes 🗞️ (@75secondes) October 27, 2024