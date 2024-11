Bianca Censori se lâche encore avec une tenue très osée pour accompagner Kanye West

Kanye West et sa femme, Bianca Censori, ont récemment fait sensation à Tokyo avec la tenue d’Halloween audacieuse de la compagne du rappeur.

Le couple a été aperçu lors d’une soirée privée organisée par Maison Margiela dans le quartier de Shibuya. Alors que West optait pour une tenue décontractée entièrement blanche, Censori a ébloui les invités avec une tenue très révélatrice.

Vêtue d’un haut en dentelle et d’un bas de vêtement ressemblant à un string, Censori a complété sa tenue avec un cardigan long et transparent porté sur les épaules laissant apparaitre son anatomie. Elle a finalisé le look avec une paire de chaussures à talons pointus et une coiffure rétro.

Ce n’est pas la première fois que le couple fait parler de lui pour ses choix vestimentaires audacieux. Ces dernières semaines, Censori a expérimenté différentes coiffures, notamment une longue perruque noire et un bob élégant.

Les apparitions publiques du couple interviennent alors que Kanye West fait face à des difficultés juridiques et personnelles. Malgré ces défis, le duo continue de faire la une des journaux avec son style non conventionnel et ses sorties très médiatisées.

Bianca Censori & Kanye West yesterday 🇯🇵 pic.twitter.com/jGJbaHUYUI — Ye (@ye_world_) October 31, 2024

