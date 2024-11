Nekfeu : sa femme lance des graves accusations de violences conjugales

Très discret médiatiquement et musicalement, Nekfeu n’a jamais été très actif sur les réseaux sociaux et a toujours soigneusement préservé sa vie privée. Toutefois, ce dimanche, de graves accusations ont été portées contre lui par son épouse, concernant notamment des faits de violences. Ces allégations, si elles venaient à être confirmées, jetteraient une ombre considérable sur l’image du rappeur. »

Nekfeu accusé de violences conjugales : le rappeur au cœur d’une polémique

Nekfeu se retrouve au cœur d’une grave accusation. Son épouse aurait porté plainte contre lui pour violences conjugales et viols. Cette révélation a jeté une ombre sur la carrière de l’artiste et a suscité une vive émotion. C’est un véritable séisme dans le monde du rap français. L’ancien membre du groupe 1995, connu pour ses textes engagés et son style unique, fait face à des accusations des plus graves. Selon les informations révélées par le média AlertesInfos, l’épouse de l’artiste aurait déposé une plainte auprès des autorités, alléguant des violences physiques et psychologiques répétées, ainsi que des faits de viol.

Depuis plusieurs années, Nekfeu avait choisi de se retirer de la vie publique, entretenant une certaine discrétion autour de sa vie privée. Ce choix de s’éloigner des médias lui avait permis de préserver une certaine intimité. Il est important de rappeler que l’artiste bénéficie de la présomption d’innocence. Les accusations portées contre lui doivent être vérifiées par la justice. Néanmoins, ces révélations ont fait réagir en nombre les internautes et le nom du rappeur se retrouve actuellement en Top Tweets France.

Nekfeu et son équipe n’ont pour le moment pas commenter les accusations.

🇫🇷 ALERTE – Le rappeur Nekfeu est accusé par sa femme de l’avoir VIOLÉE à plusieurs reprises et d’avoir exercé des violences physiques, se*uelles et psychologiques pendant plus de 4 ans. (avocate à @tugunl) pic.twitter.com/59TlOEhFtP — AlertesInfos (@AlertesInfos) November 3, 2024

* À noter que je mentionne la victime comme étant « la femme de Nekfeu » car son identité n’est pas publique et, ayant peur des représailles, elle veut garder l’anonymat. — Tugay Ünlü (@tugunl) November 4, 2024