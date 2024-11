La réaction sans mâcher ses mots de Booba sur l’affaire Nekfeu

Les accusations de violences conjugales et de viols portées contre Nekfeu ont suscité une onde de choc ce lundi dans le rap français. Plusieurs rappeurs français se sont exprimées sur le sujet pour le soutenir après son démenti, notamment les membres du S-Crew mais d’autres plus critiques comme Booba l’ont enfoncé dans le scandale.

Booba fustige Nekfeu et tous les rappeurs accusés de violences conjugales !

Par le passé, Booba avait souvent eu des propos élogieux envers Nekfeu, « Bravo Nekfeu ça fait plaisir à entendre » avait-il commenté à l’écoute du couplet dans le titre « San andreas » en collaboration avec Lesram de Ken Samaras dans lequel il s’attaque à Skyrock. L’ancien membre du 1995 avait également reconnu le talent de B2O en déclarant « La plume de Booba est incroyable » mais suite à son featuring avec Damso dans le morceau « Tricheur » quelques tensions ont éclaté. Kopp a notamment reproché à Nekfeu un clash par association en affirmant, « Tu es coupable de clash par association » suite à cette connexion avec Dems. Dans cette chanson, le fondateur du 92i avec pris certaines paroles comme étant des piques à son encontre. « Racaille des bacs à sable » avait-il aussi lancé suite au freestyle Destins Liés en réaction aux paroles, « Genoux éraflés, les yeux qui louchent vers la fenêtre. J’aimais bien les bagarres de la maternelle, certains profs me disaient qu’il fallait m’interner ».

Des petits tacles auxquels Nekfeu n’a jamais donné suite, mais avec le contexte actuel des accusations portées contre celui-ci, la réaction de Booba n’a pas tardé et il n’a pas été tendre avec les rappeurs ciblés par ce type de révélations. En effet, le Duc de Boulogne, qui n’a pas hésité à le critiquer en affichant un article sur ce scandale puis le message, « Quand on paye pas ses dettes, on les paye d’une manière ou d’une autre #lesétoilesvagabondes« .

« On m’a parlé de Nekfeu » a poursuivi Booba avant d’afficher plusieurs stories avec toutes les affaires dans la presse contre des rappeurs francophones, comme la condamnation de Moha La Squale à trois ans de prison pour violences conjugales, Roméo Elvis accusé d’agression sexuelle, JoeyStarr sous le coup d’une enquête de la brigade des mineurs pour des soupçons de violence sur son fils de neuf ans, d’une plainte contre Rohff, Kaaris, RK, Heuss pour violence conjugales et enfin l’accusation de Nekfeu.

À noter que Nekfeu a rapidement réagi aux informations à son encontre en prenant la parole pour publier un démenti dans lequel il nie formellement les accusant et dévoile sa version des faits, en contradiction avec les révélations de son ancienne compagne.