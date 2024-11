Booba réagit avec satisfaction à la victoire Donald Trump

L’icône du rap français, Booba, installé à Miami, se satisfait de la victoire de Donald Trump qui est le gagnant de l’élection présidentielle américaine de 2024 face à Kamala Harris

l’actuel vice-présidente des États-Unis. Le rappeur avait adressé un message de soutien à l’homme politique en 2021 après leur bannissement mutuel sur Facebook et Instagram, cette fois-ci, il n’a pas manqué de saluer ce nouveau triomphe.

Depuis près de trois décennies, Booba est au sommet du rap en France. En début d’année, le “Duc de Boulogne” a fait un retour inattendu avec l’album “Ad vitam æternam” alors qu’il avait assuré en 2021 que le projet “ULTRA” est son ultime album. En dehors de son actualité musicale, B2O est toujours omniprésent, surtout sur les réseaux sociaux où il multiplie les clashs, notamment avec des artistes comme Maes, Rohff, Kaaris, Gims et Damso ce qui lui a causé des problèmes avec les réseaux, ses profils personnels sur Facebook et Instagram ont été supprimés pour avoir enfreint les règles de la communauté à plusieurs reprises tout comme Donald Trump.

D’ailleurs, Booba avait placé il y a quelques années un big up à Donald Trump, sur X qui a refait surface ce mercredi suite à l’élection de ce dernier. Sur Instagram et Facebook, où il a été banni, Booba a fréquemment fait sensation entre humour et altercations. Derrière lui, son armée de fans, les “ratpis”, soutient activement ses campagnes en ligne. En 2021, cela avait inspiré le fondateur du 92i pour affiche même une dédicace à Donald Trump, avec un message ironique faisant allusion à leur bannissement réciproque des réseaux : “On se retrouvera mon gars. C’est des jaloux !” ainsi que le hashtag “Force”. Bien que provocateur, ce message avait suscité des réactions à l’époque. De retour sur Instagram sous le profil “Piratefinal”, Booba a commenté la nouvelle élection de Trump.

Booba a publié dans sa story une vidéo de Donald Trump en train de jubiler de sa réussite, puis d’une photo du nouveau président américain avec Vladimir Poutine en ajoutant la légende “ça va chier des bulles” et enfin un montage de Trump qui salue le départ Kamala Harris de son poste de vice-présidente.