Les images de l’altercation entre l’équipe de Gazo et celle d’Offset à Paris

Clash entre les équipes de Gazo et Offset : les coulisses d’une soirée mouvementée, altercation entre les équipes, le tournage du clip compromis, un différend financier à l’origine de l’altercation ? Les raisons officielles de la bagarre sont inconnues pour le moment.

Ça a chauffé entre les proches de Gazo et Offset, la vidéo dévoilée !

Une altercation a eu lieu entre les proches de Gazo et d’Offset la nuit dernière alors que les deux rappeurs ont enregistré un featuring sur l’album du Français ! La connexion entre le rap français et us a été secouée par une rixe entre les équipes des deux rappeurs Gazo et Offset. La nuit dernière, à Paris, une dispute aurait éclaté, mettant un coup d’arrêt à un tournage de clip prévu entre les deux artistes et leur rencontre.

Si les raisons officielles de cette altercation n’ont pas encore été communiquées, plusieurs sources concordantes évoquent un retard de deux heures de l’équipe d’Offset. Ce retard aurait provoqué un certain mécontentement au sein de l’équipe de Gazo, qui aurait alors exigé un remboursement des frais engagés pour l’organisation du tournage.

Cet incident vient ternir l’image d’une collaboration qui s’annonçait pourtant prometteuse. Gazo et Offset étaient considérés comme l’un des duos les plus attendus de cette fin d’année. Ce clash risque de remettre en question la sortie du morceau en question et pourrait même avoir des conséquences sur leur relation professionnelle à l’avenir.

La sortie de l’album Apocalypse de Gazo est prévue pour le 29 novembre.