Booba se moque de Gazo après sa rixe avec Offset, Maes le soutien

Découvrez les réactions cinglantes de Booba et Maes à la vidéo de l’altercation entre les équipes d’Offset et Gazo survenue cette semaine à Paris alors que les deux rappeurs ont tourné le clip de leur collaboration sur le single “Wemby” extrait de l’album “Apocalypse” à paraitre à la fin du mois du français.

Booba ridiculise Gazo après la bagarre avec Offset

La collaboration entre le rappeur américain Offset et le français Gazo a pris une tournure violente lors d’un séjour à Paris. Une altercation entre leurs entourages a éclaté en pleine rue. Les raisons de cette violente altercation semblent liées à un désaccord financier. Selon certaines sources, l’équipe de Gazo aurait versé une somme importante à Offset pour le tournage d’un clip, mais le rappeur américain n’aurait pas tenu ses engagements. Cette situation aurait provoqué une vive tension entre les deux camps, qui a rapidement dégénéré en bagarre.

Des vidéos de la bagarre ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux, Offset a été filmé en train de se battre avec des membres de l’équipe de Gazo, tandis que d’autres personnes tentaient de calmer la situation. Très actif sur X, Booba s’est empressé de relayer les images de cette altercation pour tacler le rappeur français. “Ice ice ice la mala est gangz” et “Quand y va se souvenir qu’il est Français ex danseur de Logobi ça va lui faire tout bizarre.”, a commenté l’ancien membre du groupe Lunatic avant de publier une vidéo de Gazo avec Offset et Yseult pour s’en prendre à cette dernière, “La Yseult va falloir qu’elle reste très concentrée j’ai vu une partie de son nom écrit au tableau…”.

Maes enfonce le rappeur français et déplore l’attitude irrespectueuse des artistes américains !

Cette affaire n’a pas échappé à Maes qui a également ajouté ses commentaires. “C’est sa qu’il faut faire aux ptites salo*es de kinry qui respectent pas les rappeurs français” déclare-t-il tout d’abord en réaction à la vidéo de l’altercation pour déplorer le comportement des rappeurs américains lorsqu’ils travaillent avec des français en s’indignant d’un manque de respect. Le rappeur sevranais pique ensuite Booba en réaction à l’un de ses tweets sur cette rixe avec le message, “Tic-tac, c’est pas parce qu’il n’a pas voulu feater avec toi qu’il faut prendre la haine wsh”.

D’après Maes, Gazo aurait recalé une demande de featuring de Booba et c’est pour cela qu’il lui lance des piques sur les réseaux. Pour le moment Gazo n’a pas de commentaire suite à la diffusion des vidéos de l’embrouille entre son équipe et celle d’Offset en espérant que cela ne compromette pas la sortie de leur collaboration.

La Yseult va falloir qu’elle reste très concentrée j’ai vu une partie de son nom écrit au tableau… 👀 https://t.co/TAlW1gNquY — Booba (@booba) November 14, 2024

C’est sa qu’il faut faire aux ptites salopes de kinry qui respectent pas les rappeurs français 😎🙌🏼 — Maes (@MaesOfficiel) November 15, 2024