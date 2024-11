Gazo et Offset, c’est officialisé

Gazo et Offset s’unissent pour un morceau événement

Le rap game français s’enflamme ! Gazo, l’un des artistes les plus en vogue du moment, a annoncé une collaboration explosive avec Offset, membre du célèbre trio Migos. Ce featuring tant attendu sera inclus dans le nouvel album de Gazo, “Apocalypse”, dont la sortie est prévue pour le 29 novembre prochain.

Un duo franco-américain prometteur

Cette alliance entre deux poids lourds du rap mondial promet de faire sensation. Gazo, avec son flow unique et ses lyrics percutants, et Offset, connu pour ses punchlines et sa présence scénique, forment un duo explosif qui devrait séduire un large public. Ce n’est pas la première fois qu’Offset collabore avec des artistes francophones, et cette association s’annonce particulièrement prometteuse.

“WEMBY” : Un hommage au basketteur français

Le titre choisi pour ce featuring, “WEMBY”, rend hommage à Victor Wembanyama, le jeune prodige français du basket qui fait actuellement sensation en NBA. Ce clin d’œil au sport et à la culture française ajoute une dimension supplémentaire à cette collaboration et souligne l’influence grandissante du rap français à l’international.

Un album “Apocalypse” très attendu

L’album “Apocalypse” de Gazo s’annonce comme l’un des événements musicaux de la fin d’année. Avec des collaborations prestigieuses comme celle avec Offset, ce projet promet de marquer les esprits.