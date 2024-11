Tirexo de nouveau sanctionné, une nouvelle adresse disponible

Comment accéder au dernier lien de Tirexo ? Le streaming illégal est un phénomène de plus en plus répandu sur Internet. Parmi les plateformes les plus populaires, Tirexo est souvent cité, mais son adresse subie des nombreux changements en raison des blocages fréquents des autorités, les fondateurs réussissent en effet à faire réapparaître le site à chaque sanction sous une nouvelle URL.

Une nouvelle adresse de Tirexo disponible ?

Tirexo est un site de streaming illégal proposant un large catalogue de films, de séries et d’autres contenus audiovisuels. Comme de nombreux autres sites de ce type, Tirexo ne dispose pas des droits de diffusion de ces contenus et les propose donc en violation du droit d’auteur.

Pourquoi Tirexo change-t-il régulièrement de nom de domaine ? Pour échapper à la répression des autorités, les sites de streaming illégaux comme Tirexo sont contraints de changer régulièrement de nom de domaine. En effet, les fournisseurs d’accès à Internet (FAI) sont tenus de bloquer l’accès à ces sites illégaux sur demande des ayants droit.

Pour trouver le nouveau lien de Tirexo, les internautes doivent généralement effectuer des recherches sur des forums spécialisés, le compte Telegram officiel du site, ou sur les réseaux comme Twitter. Ceux qui veulent actuellement accéder à Tirexo peuvent le faire via l’URL www.tirexo.run, c’est la dernière active au 15 novembre 2024.

L’utilisation de sites de streaming illégaux comme Tirexo expose à de nombreux risques (virus, logiciels malveillants, publicités intrusives, etc.). Le streaming illégal est effectivement une pratique risquée, en utilisant des sites comme Tirexo, vous vous exposez à des poursuites judiciaires et à de nombreux autres dangers. Il est préférable de se tourner vers les plateformes de streaming légales qui proposent un large choix de contenus.