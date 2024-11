“Bai*er des meufs de 16 ans”, ça chauffe salement entre Booba et Sadek

Le roi du clash, Booba revient à la charge contre Sadek. Après avoir ciblé cette semaine Kylian Mbappé, Rohff et d’autres personnalités, c’est au tour de Sadek de subir les foudres du rappeur du 92i et celui-ci ne s’est pas démonté, il a répliqué aux attaques et le ton a rapidement monté entre les deux hommes de manière très virulente.

Un échange de coups bas entre Booba et Sadek !

Depuis plusieurs années, Booba s’est imposé comme l’un des maîtres du clash dans le rap game français. Ses attaques parfois violentes contre ses adversaires sont devenues sa marque de fabrique. Même si son dernier album a été bien accueilli par la critique et les auditeurs, c’est bien ses clashs qui font le plus parler de lui dans les médias et sur Internet. Cette fois, c’est Sadek qui a été choisi comme cible. Les raisons de cette nouvelle animosité relancée restent floues, mais Booba n’a pas hésité à attaquer le rappeur du 93sur son physique, son passé et ses activités professionnelles afin de le décrédibiliser alors que la rivalité entre eux s’était pourtant apaisée ces derniers mois. Sadek, de son côté, a riposté en accusant Booba de diverses turpitudes, notamment des liens présumés avec la police ou encore d’une relation avec une jeune fille.

Les échanges entre Booba et Sadek ont rapidement dégénéré, les deux rappeurs n’hésitant pas à se lancer des insultes et des accusations graves. Le ton est monté d’un cran lorsque Booba a menacé de porter plainte contre Sadek pour escroquerie liée à ses activités dans les cryptomonnaies qui sont des arnaques selon B2O. L’artiste originaire du 93 exilé à Dubai s’est défendu que l’investissement dans les crypto est mieux que de “bai*er des meufs de 16 ans” avant de ressortir des dossiers sur la jeunesse du DUC à Meudon et concernant son ancienne compagne sur le fait qu’elle aurait eu plusieurs aventures avec d’autres hommes.

« T’as aucun vécu » a conclu Sadek en s’adressant à Booba.

C’est ton doss qui a 16 ans il est sans power 😂 Par contre toi t’es un shlague t’as essayé de mentir sur ton interpellation t’as aucun vécu t es un fresstyler victime du quai 54 t’es obèse avec un anneau gastrique parce que t es trop faible pour faire du sport on t’as fait fuir… — Booba (@booba) November 28, 2024