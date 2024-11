Booba enfonce la Sexion D’Assaut après un scandale de viol, “C’est une dinguerie”

Booba ne rate jamais rien des scandales des autres rappeurs français et a exprimé son choc face révélations à l’encontre d’un ancien membre de la Sexion, JR O Crom qui se retrouve en pleine polémique suite à une accusation de viol. Kopp a commenté ce dossier pour attaquer Gims et Lefa avec d’autres anciennes affaires concernant le groupe Parisien.

Jr O Crom, membre de Sexion d’Assaut, mis en examen pour viol

Une nouvelle sombre affaire vient ternir le monde du rap français. Jr O Crom, membre emblématique du groupe Sexion d’Assaut, a été mis en examen pour viol ce vendredi 29 novembre 2024. Les faits, qui remontent à mars 2024, ont été révélés par Le Parisien. Selon les informations du parquet de Paris, un jeune homme a porté plainte pour viol en réunion. La victime aurait été agressée sexuellement dans le quartier du Marais à Paris. Les enquêteurs, grâce à la vidéosurveillance et au témoignage de la victime, ont pu identifier Jr O Crom comme l’un des agresseurs présumés.

L’accusation portée contre Jr O Crom est extrêmement grave. Si les faits sont avérés, cela pourrait avoir des conséquences importantes sur sa carrière et son image. Le rappeur, qui a connu un grand succès avec le groupe Sexion d’Assaut, risque une lourde peine de prison. L’enquête est toujours en cours et de nouvelles informations pourraient émerger dans les prochains jours. Les avocats de Jr O Crom n’ont pas souhaité s’exprimer à ce stade et Booba s’est emparé de l’affaire en relayant des articles sur le scandale.

Booba dégomme les membres de la Sexion D’Assaut

“Gims, c’est une dinguerie wesh? Demdem est au courant de cet accueil ?”, questionne tout d’abord Booba en mentionnant Gims avant d’afficher une photo de Jr O Crom ainsi que la légende “WATI BOOTY”. “Gims, mais vous êtes pas homophobes à la base ? J’comprends plus rien… “, poursuit le DUC dans un autre tweet en faisant référence à l’ancien scandale des propos homophobes du groupe parisien dans une interview, puis il ajoute, “C’est vous ça nan? Je crois, y a même des freestyles des shows télé où vous l’affirmez non ?”.

Cette affaire risque de ternir l’image de Jr O Crom et de Sexion d’Assaut. Le groupe, qui avait connu un grand succès dans les années 2010, avait annoncé un retour en 2020 avec une tournée et un nouvel album “Le retour des rois“, mais ce projet avait finalement été abandonné.

.@GIMS C’est une dinguerie wesh? Demdem est au courant de cet accueil?!!!! 👀🏴‍☠️ pic.twitter.com/iTqMGLulK0 — Booba (@booba) November 29, 2024

.@GIMS C’est vous ça nan? J’crois y a même des freestyles des shows télé où vous l’affirmez non? @lemondefr pic.twitter.com/sKgI408THj — Booba (@booba) November 29, 2024