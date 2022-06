Sexion D’Assaut : où est passé l’album Le Retour Des Rois toujours indisponible ?

Le nouvel album de la Sexion D’Assaut n’est toujours pas sorti alors que les fans attendent cet opus depuis près de dix années, le groupe Parisien avait pourtant annoncé sa parution en physique pour les dates du 14 et 15 mai dernier à l’occasion des deux concerts à Paris La Défense Arena mais il n’est toujours pas disponible, de quoi susciter l’interrogation des fans.

La tournée se poursuit sans une nouvelle de l’album…

Après l’annonce de la reformation du groupe au grand complet pour une tournée dans toute la France l’année dernière, Gims et ses compères ont affirmé que « Le Retour Des Rois » va enfin pouvoir sortir. Les membres de la Sexion D’Assaut se sont retrouvés en studio pour enregistrer les morceaux de cet album ces derniers mois mais ils n’ont pas encore réussi à finaliser le projet qui n’a pas été mis en vente à la date programmée.

Il y a quelques semaines Gims s’est confié sur le retard de cet opus sur Skyrock, « On ne fuit pas la question de l’album. C’est une évidence, il y a du retard sur le projet. On n’en parle pas, parce qu’on passe de bons moments, les gens kiffent les shows. Tout le monde repart avec du positif. On n’a pas envie de ramener un truc sur le tapis qui est un peu une déception pour eux. On est sur le dossier, ça avance. Pour l’instant, les salles sont full, les gens viennent, c’est important » a-t-il avoué mais les fans commencent à demander des explications dans les commentaires sur les réseaux concernant le projet dont le groupe Parisien n’a pour le moment fait aucune promotion.

La sortie du Retour Des Rois compromises ?

A l’annonce du lancement de la tournée intitulée « Le retour des rois » comme l’album, Black M et Gims avaient d’ailleurs démenti dans un premier temps la sortie du projet suite à un conflit avec le producteur du label de la Sexion D’Assaut, Dawala mais finalement le problème s’est résolu. Les membres du groupe ont confirmé à partir du concert de Paris La Défense Arena sa parution mais uniquement sur une partie des dates de la tournée sans aucune sortie dans les magasins ou sur les plateformes de streaming. Malheureusement, il n’est toujours pas disponible et le mystère demeure sur les réelles intentions des rappeurs Parisiens à sortir cet opus.

« C’est comme quand tu vas au musée pour voir un chef-d’œuvre. Là, nos musées seront dans toute la France et le musée central sera à Paris, à la Défense où on va livrer le produit le 14 mai » avait assuré Gims dans un entretien PureBreak alors que la tournée se poursuit tout l’été en France, en Suisse et en Belgique avec plusieurs programmations dans les festivals, aucune information n’a filtré et aucune communication n’a été faite par la Sexion D’Assaut sur l’album. Une situation qui suscité de plus en plus l’inquiétude des fans et les membres du groupe risquent de revoir leur position sur la démarche pour présenter « Le Retour Des Rois » au public.