Tayc répond à Booba après son clash sur sa danse sensuel

Tayc enflamme la Toile avec un show sulfureux, Booba réagit pour le critiquer, le chanteur réplique, découvrez l’échange entre les deux artistes sur le réseau social X qui n’a pas plu au fondateur du label du 92i !

Booba rigole du concert de Tayc et l’insulte, ce dernier lui répond directement !

Tayc a une nouvelle fois repoussé les limites de la sensualité lors de ses concerts à la Défense Arena. Le chanteur a offert un spectacle inoubliable, marqué par des chorégraphies provocantes et une mise en scène audacieuse. Ses performances ont rapidement fait le tour des réseaux sociaux, suscitant autant d’admiration que de critiques. Afin de prévenir les âmes sensibles, les organisateurs ont pris la décision d’interdire les moins de 12 ans aux concerts de Tayc. En effet, le spectacle était particulièrement sulfureux, avec des chorégraphies langoureuses et des tenues suggestives, ce spectacle n’a pas échappé à Booba.

L’une des séquences les plus commentées montre Tayc allongé dans un lit suspendu, entouré de danseuses. Le chanteur a ensuite rejoint ses danseurs sur scène pour une performance énergique et sensuelle. Cette séquence a rapidement fait le tour des réseaux sociaux, provoquant un véritable buzz. Même Booba n’a pas pu résister à commenter ce spectacle. Le rappeur a partagé une vidéo de Tayc sur Twitter, accompagnée d’une légende ironique, « Bonne fin de week-end. La semaine qui arrive sera pleine d’énergie positive. #noabyssnopeace » et ajoutant le commentaire « Quel fdp celui là » dans un autre tweet de la séquence du chanteur en larmes pendant son interprétation d’une chanson en hommage à son meilleur ami récemment décédé.

Les deux artistes ont ensuite échangé quelques piques, « Fallait venir en loge après le show, on aurait fait un selfie grand reuf » a répondu Tayc, « Tayc fais l’malin enfant d’satan.. » a ajouté Booba. Si les fans de Tayc ont adoré son spectacle, d’autres ont été choqués par son côté provocant.