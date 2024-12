« C’est carré ici », Koba LaD filme sa cellule de prison

La vidéo de Koba LaD filmant sa cellule de prison a provoqué un véritable tollé sur les réseaux sociaux, la séquence a dépassé le million de vues. Le rappeur, incarcéré depuis septembre dernier pour un accident mortel, apparaît dans des conditions de détention qui ont choqué de nombreux internautes.

Koba LaD critiqué pour sa vie en prison « trop confortable » qu’il affiche sur les réseaux

« Wallah, c’est carré ici, deux frigos bien chargés, tu connais », commente le rappeur français en se filmant depuis sa prison pour présenter la cellule dans laquelle il vit avec tous les équipements nécessaires. Sur les images, on peut voir Koba LaD évoluer dans une cellule équipée d’un mini-frigo bien rempli, d’un ordinateur portable et de nombreux produits de confort. Ces images contrastent fortement avec l’image traditionnelle que l’on se fait d’une cellule de prison et ont suscité de vives critiques.

De nombreux internautes dénoncent les « privilèges » accordés au rappeur et estiment que cette vidéo banalise la gravité des faits qui lui sont reprochés. Pour rappel, Koba LaD est mis en examen pour « homicide involontaire aggravé » après un accident mortel causé sous l’emprise de stupéfiants. Au mois de novembre, il a aussi comparu devant le tribunal pour une affaire de séquestration datée de 2022, un an de prison ferme a été requis à l’encontre de l’artiste.