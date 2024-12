50 Cent tacle Jay-Z après l’accusation d’agression sexuelle avec Diddy

50 Cent réagit à la choquante accusation contre Jay-Z et Diddy ! Le monde du hip-hop a été secoué par l’ajout de Jay-Z à une poursuite judiciaire l’accusant d’agression sexuelle, aux côtés de Diddy. La poursuite, déposée par l’avocat Tony Buzbee, accuse les deux magnats de la musique d’avoir drogué et violé une jeune fille de 13 ans lors d’une after-party des MTV Video Music Awards de 2000.

La réaction sarcastique de 50 Cent, Jay-Z dément les accusations !

Fidèle à son style provocateur, 50 Cent n’a pas pu résister à commenter ces allégations choquantes. Sur Instagram, il a partagé un mème de lui-même tiré de la série télévisée « Entourage », accompagné d’une question sur le prochain Super Bowl. « Est-ce qu’on va encore avoir le Super Bowl ? Je demande pour un ami (Kendrick Lamar) », a-t-il commenté avec humour pour tacler Jay-Z. Cette réaction sarcastique a suscité des débats et des spéculations sur l’impact potentiel de la poursuite sur la réputation et les projets futurs de Jay-Z.

En réponse à la poursuite, Jay-Z a publié une déclaration niant toutes les accusations et remettant en question la crédibilité de l’avocat Tony Buzbee. Le rappeur a souligné son engagement à protéger les enfants et a exprimé sa détermination à combattre les accusations devant les tribunaux, « Je ne viens pas de votre monde. Je suis un jeune homme qui a réussi à sortir du quartier de Brooklyn… Nous avons des codes et un honneur très stricts. Nous protégeons les enfants. », a-t-il écrit dans un communiqué.

50 Cent a impliqué le rappeur de Brooklyn dans la mauvaise conduite de Diddy à de nombreuses reprises et s’est demandé pourquoi il était resté si silencieux, cette nouvelle révélation contre le mari de Beyoncé semble indiquer que ses soupçons étaient bien fondés.