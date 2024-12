La DZ Mafia a bien tenté d’éliminer SCH

Un coup de filet majeur a permis de démanteler une partie de la DZ Mafia, un réseau criminel marseillais impliqué dans de multiples affaires d’extorsion et de violences. Les enquêteurs ont notamment mis en lumière une tentative d’assassinat visant le célèbre rappeur SCH, qui a miraculeusement survécu car il ne se trouvait pas au bord du véhicule ciblé par une attaque cet été à la sortie d’un showcase.

L’attaque contre SCH : un message clair de la DZ Mafia !

Le rappeur marseillais SCH a échappé de peu à une mort certaine. Les autorités ont révélé que la fusillade qui a coûté la vie à l’un de ses proches visait en réalité le célèbre artiste. La DZ Mafia, un groupe criminel marseillais, est soupçonnée d’être à l’origine de cette tentative d’homicide. « Il aurait dû être dans le véhicule », a déclaré le procureur, soulignant ainsi la cible précise de l’attaque dans la nuit du 26 août 2024 à la Grande-Motte qui a couté la vie à l’un des proches de l’artiste.

Le procureur de Marseille, Nicolas Bessone, a détaillé les activités criminelles de la DZ Mafia, qui s’étendaient bien au-delà du trafic de stupéfiants. Le réseau s’était infiltré dans le milieu des nuits marseillaises, procédant à des extorsions en série envers les établissements de nuit. Ces agissements ont été qualifiés de « phénomène d’ampleur » par les autorités. L’enquête a révélé que la fusillade visant SCH et ses proches était un message clair envoyé par la DZ Mafia. Le rappeur, qui refusait de céder aux demandes d’extorsion, avait fait l’objet de menaces de mort répétées. Les enquêteurs ont établi un lien direct entre cette tentative d’assassinat et les autres activités criminelles du réseau.

Les investigations ont mis en évidence les liens entre la DZ Mafia et d’autres organisations criminelles, notamment la criminalité corse. Le « bookeur » de la DZ Mafia, une figure importante de la pègre corse, a été interpellé. Ces connexions démontrent la nature tentaculaire de ce réseau criminel et sa capacité à s’adapter et à évoluer. Les nombreuses arrestations effectuées ont porté un coup sévère à la DZ Mafia. Le procureur Bessone a souligné que l’incarcération d’un grand nombre de membres du réseau avait affaibli considérablement son organisation.