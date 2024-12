Gims et Demdem c’est fini ? Booba l’enfonce et jubile

Des interrogations planent sur l’état du couple formé par Gims et Demdem suite à la publication d’un message troublant sur les réseaux sociaux qui a fait réagir Booba.

La guerre entre Booba et Gims connaît un nouveau tournant. Le premier nommé, toujours aussi virulent, a récemment mis le feu aux poudres en insinuant une possible séparation entre son rival et son épouse, Demdem. Ces révélations, relayées sur les réseaux, ont rapidement suscité l’intérêt des internautes, alimentant encore un peu plus la rivalité entre les deux artistes.

Dans une série de publications incendiaires, Booba a pointé du doigt le couple formé par Gims et Demdem. Il a notamment partagé un message énigmatique publié par la principale intéressée sur Instagram. Dans ce post, Demdem évoque les difficultés rencontrées par les femmes fortes dans les relations amoureuses, laissant ainsi planer le doute sur l’état de son couple. “Lorsqu’un homme ne veut pas changer, il trouvera une femme qui accepte son style de vie, afin qu’il n’ait pas à grandir. “, a-t-elle écrit.

Cette phrase, interprétée par beaucoup comme une allusion à sa relation avec Gims, a été largement commentée et partagée sur les réseaux sociaux. Booba, quant à lui, n’a pas manqué de s’en moquer, ajoutant sa propre touche d’humour noir à cette affaire. “C’est pourquoi ces hommes ruinent souvent les relations avec les femmes fortes, car elles fixent des limites et maintiennent des normes élevées. Ne pense jamais que tu n’es pas assez pour ces hommes, chérie. La plupart du temps, vous êtes tout simplement trop pour eux à gérer et ils recherchent une femme plus faible qui accepte le strict minimum.”, a ajouté Demdem.

“Ça peut s’arranger entre vous. Vous êtes une équipe, ne baissez pas les bras. Elle t’as trompé, mais toi aussi, vous valez mieux que ça les bbl c’est passager. Force à vous deux. Elle sait accueillir retourne vers elle marabout”, a commenté Booba pour enfoncer Gims puis de poursuivre, “D’abord y te reste Joséphine la première dame coffrée et ex d’un membre de la sexion d’assaut. Antonella c’est mort je crois et Timfa n’en parlons pas hein. Au pire va vi*ler des homms dans les marécages avec ton poto!”.

Si Demdem a choisi de s’exprimer publiquement sur cette situation, Gims, pour sa part, reste pour le moment silencieux. Le rappeur a toutefois publié une image de lui en pleurs, générée par une intelligence artificielle, laissant ainsi planer le mystère sur ses véritables sentiments. Cette publication a alimenté encore davantage les rumeurs sur une possible crise au sein de son couple.

