Kaaris choque à la Défense Arena avec une danseuse qui twerke sur Tchoin

Au mois de février dernier, Kaaris avait fait sensation sur la scène de l’Accor Arena pour célébrer avec les 10 ans de son album culte Or Noir en mettant le feu dans la salle avec l’interprétation de ses classiques devant un public en liesse. Riska s’était aussi démarqué avec la présence lors de son show de plusieurs danseuses en train de faire des twerks ou des danses obscènes, ce samedi soir à la Défense Arena, le rappeur Sevranais n’a pas récidivé ce spectacle qui avait choqué une partie de ses fans, mais il était à nouveau bien accompagné sur scène.

Kaaris met le feu à la Défense Arena

Ce 11 janvier 2025 à Paris La Défense Arena, Kaaris a débuté l’année avec une nouvelle date de la tournée anniversaire du projet « Or Noir » paru en 2013, comme l’année passée, à l’Accor Arena, le concert était sold out et l’artiste a mis une ambiance de folie dans la fosse devant 40 000 personnes. Il a interprété ses morceaux « Zoo », « Binks », « Chargé », « Bouchon De Liège », « Ciroc », « Or Noir » ou encore « Tchoin » avec une mise scène inédite.

En effet, Kaaris a fait une reprise au piano de Tchoin extrait de l’album Okou Gnakouri sorti en 2016, c’est l’un des morceaux les plus populaires de sa discographique, le clip cumule plus de 128 millions de vues sur Youtube et 60 millions d’écoutes sur Spotify. Riska a fait une mise scène inédite avec une danseuse à ses côtés qui a réalisé un twerk aux notes du morceau, ce qui a amusé le rappeur, il a même donné la parole à la jeune femme pour faire monter la température, une séquence rapidement devenue virale sur X et ayant choqué des nombreux internautes en commentaires de la vidéo.

KAARIS AU PIANO 🎹 POUR CHANTER TCHOIN pic.twitter.com/HHJezjlwcp — B🫧URBiER (@bourbierfr) January 11, 2025

KAARIS a mis la Défense Arena en FEU (littéralement) (regardez la vidéo c’était le bordel avec la sécu) CONCERT DE FOU pic.twitter.com/R7riYHrwvD — Diegoo 🏔️ (@DiegosTunes_) January 11, 2025