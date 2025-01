Booba affiche Demdem, la femme de Gims en train d’écouter l’un de ses titres

Toujours à l’affut des moindres informations ou dossiers croustillants concernant ses rivaux ou les proches de ces derniers, Booba vient de ressortir de ses archives une ancienne vidéo de Demdem, la compagne de Gims qui valide l’un de ses morceaux extrait de l’album Trône.

Alors que le conflit entre Demdem et Booba a pris une nouvelle ces derniers mois avec le dépôt d’une plainte pour cyberharcèlement de la compagne de Gims contre le boss du 92i. D’après la plainte le couple déplore que Booba ait « entraîné une perte conséquente de revenus tirés de leur image » et « la dégradation du quotidien de leurs enfants » c’est notamment les propos dans le single “Dolce Camara” avec la phrase “On les aime fraiches, bien michtos, qui savent accueillir comme Demdem” qui a déplu à Gims et sa femme, le titre a d’ailleurs été l’un des morceaux les plus streamés en France sur l’année 2024.

Demdem fan de Booba ? Booba ressort une vidéo compromettantes pour tacler Gims et sa femme !

Cette attaque en justice n’a pas assagi Booba, bien au contraire, il poursuit ses agissements contre le couple et n’hésite pas à balancer d’anciens dossiers comme récemment avec la vidéo de Demdem datée de la sortie de son opus Trône en 2017 dans laquelle Demdem se filme dans sa voiture en train de s’ambiancer sur la chanson Nougat. Dans l’extrait, on peut entendre les paroles de B2O, “Toi montrer cha**e, on fait plein d’argent. Sur OG Kush, j’effrite de l’afghan. Ton Uber est là, pu*e, qu’est-ce que t’attends ? La juge m’a dit : “Pourquoi t’as fait ça ?” Ounga, ounga, ounga, ounga”.

“Ounga ounga ounga ounga” ajouté Booba en légende de la publication avec un émoji drapeau de pirate. Demdem et Gims n’ont pas commeté ce tweet de B2O mais elle a bien amusé les internautes, “Je ne comprends plus rien”, “Maintenant que c’est finito avec Gims, elle va pas se gêner pour DM b2o et dire qu’elle a toujours été fan en espérant qu’il sache accueillirrrr aussi” ou encore ” L’organisation de la semaine de DemDem a légèrement changé depuis la 3ème femme de Gims : Lundi pas cocu ✅, Mardi pas cocu ✅, Mercredi cocu ❌, Jeudi cocu ❌, Vendredi cocu ❌, Samedi cocu ❌”, Dimanche repos” se sont amusé les twittos.

En début d’année 2025, Demdem et Gims ont aussi fait l’actualité concernant des rumeurs de rupture, selon Booba ce sont des infidélités de son rival qui en cause de cette discorde alors la femme a assuré qu’elle va bientôt s’exprimer sur le sujet pour expliquer cette situation.