Kaaris choque à l’Accor Arena avec des danses obscènes : “Abusé, écœurant”

Les twerks des danseuses en string ont outré le public du concert de Kaaris !

Ce samedi 17 février, Kaaris a assuré le spectacle à l’Accor Arena pour la première date de la tournée célébrant les 10 ans de son album culte Or Noir. Le rappeur du 93 a mis le feu dans la salle parisienne avec sa prestation, qui sera suivie d’une seconde représentation dans 10 jours, le jeudi 29 février. Cependant, une séquence a choqué le public.

Dès le début du concert, Kaaris a fait trembler Bercy avec son entrée sur le classique “Zoo“, produit par Therapy. Il a également invité Kalash Criminel pour interpréter le titre “10 12 14 Bureau”. Évidemment, il a chanté les morceaux extraits de son album Or Noir, récemment paru le 21 octobre 2013 et récemment certifié double disque de platine. Et malgré son clash avec Booba, qui perdure depuis de nombreuses années, le single iconique “Kalash” a également retenti dans la salle de l’Accor Arena, transformant le public en une véritable marée humaine dans une ambiance de folie.

Une séquence obscène lors du show de Riska dégoute les internautes !

Les fans ont relayé plusieurs images du concert de Kaaris pour saluer la réussite du show de l’artiste originaire de Sevran. Cependant, une séquence a particulièrement dégoûté les internautes. Le rappeur avait en effet promis du “très sale”, et la présence sur scène d’une dizaine de danseuses en petites tenues provocantes, effectuant des twerks et des danses obscènes, a provoqué une vague de commentaires négatifs sur Twitter. Des centaines d’internautes ont critiqué le chanteur pour avoir mis en place ce type de chorégraphie pour son spectacle.

“Kaaris quand il a dit “ça va devenir très très sale”, je ne pensais pas que ça partirait comme ça.” décrit un internaute avec la vidéo de la scène visionnée plus de 13 millions de fois sur le réseau social X, “C’est des meufs qui n’ont pas eu de pères ça j’reconnais” “Le féminisme dans le rap et la “diversité”, c’est pas gagné.”, “À vomir”, “Elle dégoûte”, “Degeulasse” peut-on lire dans les réactions des internautes écœurés par les images.

Kaaris quand il a dit “ça va devenir très très sale”, je ne pensais pas que ça partirait comme ça. 😂 pic.twitter.com/9G1BZY8Rva — Dreamchaser (@Majiin9) February 18, 2024

Sympa le concert de kaaris pic.twitter.com/PlfbemocGW — Hicham (@Hicham75xv) February 18, 2024

Maes a quand même essayé de nous faire croire que Kaaris n’avait pas mît la lumière sur Sevran 😂😂😂😂😂😂😂😂 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/y96kZ6Fg0P — Tariq (@tariqspt) February 18, 2024

Nooon c’est trop légendaire vraiment ! KAARIS qui finie le concert sur Zoo avec la Audi et la kalash pic.twitter.com/Tv6wsWCrJZ — RapFrActus 🟡 (@RapFrActus) February 17, 2024