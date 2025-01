Rohff moqué pendant le Stream for Humanity avec des dons pour FITNA

L’événement caritatif Stream for Humanity organisé par AmineMaTue, le week-end dernier, a été un énorme succès avec plus de 3,4 millions d’euros récoltés au profit de l’association des Médecins sans frontières. Lors du live sur Twitch une séquence n’a pas échappé à Booba dans laquelle des internautes se sont amusés apporter le soutien à Rohff pour son album FITNA en lui faisant des dons.

Les internautes ridiculisent Rohff avec des dons pour soutenir son dernier album, Booba l’affiche et réagit !

Le Stream for Humanity s’est déroulé du 17 janvier au 19 janvier, des nombreuses personnalités d’Internet ont rejoint le live sur Twitch afin d’aider le projet caritatif nommé Stream for Humanity lancé par le streamer Amine. Michou, Squeezie, Maghla, Inoxtag, Baghera, Gotaga ou encore Kameto ont tous participé à cet événement dans le but de réunir de l’argent pour venir en aide aux victimes des guerres au Soudan, au Liban, en République Démocratique du Congo ainsi qu’en Palestine. L’un des lives a interpellé Booba, car des personnes réalisent des dons en faveur de Rohff afin d’apporter leur force a l’album FITNA.

“J’étais tranquille, j’étais pénard, accoudé au comptoir et je tombe sur ça!!! @PFut10 RIP mon gars. Parti si jeune. Rohff, j’ai juré, je n’ai rien à voir!!! “le don de fou” il a dit. Respectez le Padre c’est quand même une légende du rap Français !”, a rigolé Booba dans un tweet en publiant la séquence sur X tout en mentionnant Rohff qui de son côté n’a pas réagi.

Après le succès du lancement de Stream for Humanity, Amine s’est satisfait d’avoir pu récolter une telle somme et avait déjà déclaré être prêt à « refaire des choses dans le futur pour différentes causes ».