La réaction sans mâcher ses mots de Rohff à la vidéo de Booba sur Fitna

Après avoir réagi à l’album « Fitna » de Rohff, c’est au tour de ce dernier de répondre en direct à la réaction de Booba. Une escalade qui témoigne de la rivalité tenace entre ces deux figures emblématiques du rap français.

Rohff décide de réagir aux critiques de Booba sur Fitna

En cette fin d’année, la guerre sans merci se poursuit entre Rohff et Booba, les deux rappeurs se lancent des piques depuis des années, échangeant coups bas et provocations. La sortie de l’album « Fitna » de Housni cet été n’a fait qu’attiser les flammes. Kopp, toujours à l’affût de la moindre opportunité pour alimenter la polémique, a réagi dernièrement à ce projet en publiant une vidéo réaction sur YouTube à la manière d’un Youtubeur pour se moquer de son rival, celui-ci vient enfin de lui répondre alors qu’il avait également tenté de faire supprimer la vidéo de Youtube avec une plainte pour des droits d’auteur avant que la plateforme ne décide finalement de la remettre en ligne.

Rohff ne s’est pas laissé faire. Loin de s’arrêter à une simple réponse écrite, il a décidé de monter d’un cran avec son invitation dans un live durant lequel il a directement commenté point par point la réaction de Booba, « C’est la première fois qu’un rappeur se rabaisse en faisant une réaction d’un autre rappeur« , commente-t-il notamment au début de la séquence. Une initiative qui a suscité de nombreuses réactions sur X et plus particulièrement celle de B2O. « Rohff donc t’as fait retirer ma réaction fitna pour la repasser toi-même et faire une réaction de la réaction fitna? C’est ça? T’as kiffé fitna? », s’est exprimé Booba avec l’extrait vidéo des propos d’Housni avant de l’interpeller pour lui demander de suivre sa prochaine interview dans l’émission CKO (CULTURE KNOCK OUT) à découvrir ce dimanche 22 décembre.

En plus de cette interview, Rohff a fait l’actualité de cette fin de semaine dans le rap français avec la sortie de son nouveau single intitulé « Tout éteindre » pour faire monter la pression avec son concert à Bercy le 4 février 2025.