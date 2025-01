Maes interpellé à Casablanca ! “Vous allez être choqués”, jubile Booba

L’équipe de Maes n’a toujours fait aucun commentaire sur la rumeur d’arrestation du rappeur au Maroc, alors que l’information se précise. Booba a relayé l’information selon laquelle Maes aurait été interpellé à Casablanca, et le journal d’actualité hebdomadaire français, Le Nouvel Obs, vient de confirmer la nouvelle en donnant quelques détails sur l’affaire.

Ce lundi, la rumeur s’est propagée selon laquelle Maes aurait été arrêté par la police marocaine à l’aéroport de Casablanca. Une information non confirmée dans un premier temps et relayée par aucun média local, avant que Booba, toujours bien renseigné, ne donne de la crédibilité à cette rumeur, se réjouissant de la chute annoncée de son rival, selon ses propos. Ce mercredi, l’entourage du rappeur français exilé à Dubaï reste silencieux, mais la presse française soutient la version publiée par le fondateur du 92i concernant l’auteur d’Omerta.

Booba annonce que la vérité choquante sur Maes va sortir et enfonce son rival !

Depuis plusieurs mois, Maes est visé par un mandat d’arrêt dans le cadre d’une enquête pour enlèvement et séquestration. Il avait été convoqué devant le tribunal, mais avait décidé de ne pas se présenter. Pour éviter d’être emprisonné, le rappeur a choisi de ne plus se rendre en France, ce qui a notamment causé l’annulation de son concert à Bercy le mois dernier. L’artiste originaire du 93 réside depuis plus de deux ans aux Émirats arabes unis et a décidé de se rendre dans son pays d’origine, le Maroc, ce samedi 18 janvier.

C’est à l’aéroport de Casablanca que les autorités locales l’attendaient pour procéder à son arrestation, selon les informations révélées par Le Nouvel Obs. Toujours selon le journal, Gérald Darmanin, ministre de la Justice française, aurait programmé un déplacement cette semaine aux Émirats pour discuter de la coopération avec la justice locale, ce qui aurait pu motiver Maes à se rendre au Maroc.

En attendant plus d’informations, Booba a relayé dans une story que Maes pourrait prochainement être remis aux autorités françaises. Il a également publié un photomontage de ce dernier, déclarant : “Quand les faits vont sortir, vous allez être choqués… Paix sur les âmes des innocents.“.