Youssoupha revient sur son clash avec Nessbeal : “Je l’ai mal vécu”

En promotion pour son nouvel album nommé “Amour suprême”, Youssoupha s’est exprimé sur son clash passé avec Nessbeal ! Il a fait part de ses regrets concernant cette embrouille lors d’une interview pour l’émission CKO.

En 2009, sur le titre “Kheye”, Nessbeal avait lâché une pique contre les rappeurs conscients en critiquant leur manque de vécu dans la rue, ciblant notamment Médine : “Pas de vécu, l’inspiration, ils vont la chercher à la bibliothèque. Besoin de révolution : mon cl, hachek, je veux plein de zéros sur le chèque.”* Youssoupha n’avait pas apprécié ce tacle à l’époque et avait répondu dans le morceau “L’effet papillon” avec la phrase : “Certains MC lancent des clashs pour s’égayer, mais dans l’freestyle hostile 2006, c’est pas Médine qui bégayait”, en faisant référence à un freestyle où Nessbeal avait eu du mal à démarrer son couplet. Ce dernier avait ensuite répliqué avec le single “Certifié Classique” et la phrase : “Pourquoi tu t’enflammes ? Jeune Padawan / Je suis en mode 5 étoiles, haschich-drahem est sous le cellophane / J’comprends que ta meuf te trompe, t’es aussi cheum que Youssoupha.”

Les tensions entre les deux rappeurs n’étaient pas allées plus loin, et les esprits s’étaient finalement apaisés. C’est sur cette affaire que Youssoupha est revenu lors de son passage à CKO.

“En vrai de vrai, je vais spoiler tout de suite, moi, je pense que dans cette affaire-là, j’ai tort,” commence par déplorer Youssoupha, reconnaissant sa responsabilité dans le clash. Il précise ensuite : “Ça part d’une bonne raison, d’une bonne intention, un souci de justice. En fait, l’esprit de quartier. À l’époque, Nessbeal parlait un peu mal de Médine, et Médine, c’est un bon gars […] J’étais là, en mode ‘teste-moi’ […] C’était un souci genre, je protège.” Son ami lui avait pourtant conseillé de passer à autre chose et de ne pas se lancer dans un conflit, mais il n’avait pas écouté.

“Je l’ai mal vécu […] ça a donné l’impression que Médine était trop faible pour se défendre,” confie Youssoupha. “Je me suis dit : il fait le chaud, on va voir qui est chaud, et ça a donné le clash avec Nessbeal. Là où j’ai tort, c’est qu’à l’époque, j’ai sorti mon premier album […] Je n’étais pas trop bien dans ma tête, à un moment, je me suis chauffé […] Mes raisons n’étaient pas les bonnes.”

Youssoupha conclut sur le sujet en avouant avec regrets qu’il n’a jamais eu l’occasion de rencontrer Nessbeal pour discuter de cette embrouille et lui reconnaître ses torts.