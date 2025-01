SCH dézingué par Booba sur ses craintes face aux menaces de la DZ Mafia

Le magazine Nouvel Obs a publié un long article sur l’affaire SCH. Le rappeur, menacé par la DZ Mafia, a déménagé à Paris pour des raisons de sécurité et a fait part de ses craintes. Booba en a profité pour s’en prendre à l’auteur de JVLIVS, lui reprochant de se plaindre constamment et de raconter des « salades ».

Contraint de vivre comme un criminel, Booba s’amuse des malheurs de SCH « tu vas la fermer » !

Dans un entretien pour le Nouvel Obs, SCH s’est exprimé sur l’affaire de la fusillade survenue à La Grande-Motte l’été dernier, à la sortie d’un de ses showcases, qui a coûté la vie à un membre de son équipe. Il a confirmé être la cible de cette attaque et a avoué être victime de tentatives d’extorsion depuis que sa notoriété a grandi, notamment en 2020 après le succès du tube Bande Organisée. « Les gens qui comptaient auparavant me voient encore plus comme la poule aux œufs d’or », explique-t-il. Le rappeur marseillais affirme avoir reçu des messages et appels d’intimidation visant à lui soutirer de l’argent. Face à ces menaces, il a décidé de s’installer en région parisienne depuis 2022 et fait très attention à sa sécurité, en optant pour des voitures de location choisies à la dernière minute pour ses trajets. Il change également fréquemment de téléphone et privilégie des locations Airbnb sélectionnées au dernier moment. « On est contraints de vivre comme des criminels alors que nous sommes de simples artistes« , déplore-t-il. Cette déclaration a interpellé Booba.

En effet, Booba a relayé les propos de SCH, notamment la phrase « On est des rappeurs, pas des criminels ». « Tu vas la fermer un peu ou pas ? Tu commences à nous péter les couilles avec tes salades. T’es en déposition perpétuelle. Donne-nous plutôt ta recette des Snitchellinis au gorgonzola« , s’est moqué B2O, tout en mentionnant directement le compte de l’ami de Jul pour tenter de le provoquer.

Cela fait plusieurs mois que SCH est la cible des moqueries de Booba, mais l’artiste marseillais reste indifférent aux provocations et n’a jamais répondu aux attaques ni fait de commentaire sur le sujet. Il préfère se concentrer sur sa musique et rester à l’écart des clashs dans le rap game.