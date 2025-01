SCH explique pourquoi il a quitté Marseille face aux menaces de la DZ Mafia

L’été dernier, SCH a fait face aux menaces de la DZ Mafia, son équipe a été ciblée par une fusillade à la sortie d’un showcase dans une boite de nuit de la Grande-Motte. Visé par cette attaque, le rappeur a échappé à cette tentative d’intimidation, car il n’était pas présent dans le van au moment du drame qui a couté la vie à l’un de ses DJ. Dans un entretien pour le Nouvel Obs, le “S” est revenu sur cette affaire qui a débuté plusieurs mois auparavant.

“On est contraint de vivre comme des criminels” confesse SCH !

Après cette fusillade, SCH qui avait échappé au pire, a quitté sa ville natale de Marseille pour vivre en région parisienne. Le rappeur était bien la cible de cette attaque, il subissait à l’époque des faits une tentative d’extorsion avec des coups de pression pour le racketter. Des personnes ont adressé des messages, des appels d’intimidations à l’artiste afin de lui soutirer de l’argent. Dans son interview pour le Nouvel Obs, il a confié avoir fait un choix radical de partir à Paris fin 2022 « pour se mettre au vert ».

“Mon équipe et moi ne voulons pas être rackettés, c’est pourquoi on prend nos dispositions en louant des véhicules au dernier moment sur les lieux des tournées” explique SCH sur les règles qu’il a dû mettre en place pour assurer sa sécurité ainsi que celle de son équipe avant de préciser sur les autres contraintes instaurées, “on change régulièrement de téléphone, on prend de locations Airbnb au dernier moment pour se loger, On est contraint de vivre comme des criminels alors que nous sommes de simples artistes.”.

“Ces gens passent par tous les moyens pour avoir le dessus psychologique sur vous, et que vous leur donniez ce qu’ils veulent.”, a ajouté le manager de SCH sur les menaces contre le rappeur en assurant ne jamais avoir cédé aux chantages, “Pour ma part, je n’ai jamais cédé, ni Julien. Nous changeons quotidiennement de N° de téléphone. Julien est même venu vivre dans la région parisienne pour s’éloigner de cela.”. Le drame du mois d’aout après un concert du rappeur serait lié à la DZ Mafia soupçonnée d’être à l’origine des coups de pression contre SCH, suite à l’incident, la justice a mis en examen 22 individus.