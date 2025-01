Booba se moque de la chute de Dadju face à Aya Nakamura

La chute de Dadju devant Aya Nakamura lors des NBA Paris Games 2025 a bien fait rire les internautes, tout comme Booba. La séquence a inspiré ce dernier à se moquer de l’interprète du tube « Reine » avec son humour très trash, tout en plaçant une pique contre Gims et Demdem dans son message.

« Je vais l’encadrer, la mettre dans mes chiottes » rigole Booba face aux images de Dadju en train de tomber devant Aya Nakamura !

La vidéo a fait le buzz ! Le week-end dernier, pendant l’événement NBA à Paris, Dadju était invité à performer. Alors qu’il était en train de chanter l’un de ses hits devant le public, il s’est rapproché des spectateurs dans les tribunes, et plus précisément d’Aya Nakamura. Cependant, au moment de s’asseoir à ses côtés, il a totalement raté son coup et a fini par tomber. Hilare, Aya a tenté de l’aider pour s’assurer qu’il ne s’était pas blessé. Heureusement pour lui, Dadju ne s’est pas fait mal et a pu continuer son show. Il a même fait participer Aya Nakamura à sa prestation.

Booba, qui ne manque jamais une occasion de commenter l’actualité de ses rivaux, a partagé les images de cette chute avec des commentaires moqueurs.

« Dadju Montagné. Il a voulu faire genre c’est une choré. Y avait pas Demdem pour l’accueillir. Aya, elle a pas d’cœur. C’est plus Malembe, c’est Malaucul. », a écrit Booba, tout en mentionnant Gims pour taquiner Demdem et Dadju. Il a également ajouté une capture d’écran du fou rire d’Aya Nakamura en découvrant cette chute.

Dans un second tweet, accompagné d’une autre capture d’écran, Booba a poursuivi ses moqueries en déclarant : « J’vais l’encadrer et la mettre dans mes chiottes. ».