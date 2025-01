Recalée à cause de son poids d’un VTC, la rappeuse Dank Demoss porte plainte

La rappeuse de Détroit, Dank Demoss, et ses avocats réclament des millions de dollars à la compagnie de VTC Lyft pour discrimination. Un chauffeur a refusé de prendre la chanteuse dans sa voiture en raison de sa morphologie et lui a conseillé de choisir l’option XL pour un véhicule plus grand.

Dank Demoss a décidé d’intenter un procès contre Lyft. Elle affirme qu’un des chauffeurs de la société l’a recalée sous prétexte que sa corpulence (elle pèse plus de 200 kg) risquait de faire éclater les pneus de sa voiture. Dajua Blanding, de son vrai nom, a filmé toute la scène pour en faire une preuve et exposer la dispute avec le chauffeur, qui l’a empêchée d’entrer dans son véhicule. “Croyez-moi, vous ne pouvez pas”, assure ce dernier dans la vidéo, en proposant de la rembourser. Cependant, la rappeuse s’est énervée et a choisi de poursuivre l’entreprise de transport en justice pour discrimination.

“J’ai déjà été dans des voitures plus petites que celle-là”, s’est expliquée Dank Demoss, qui déplore avoir été blessée par les propos du chauffeur. Cependant, après la publication de sa vidéo sur les réseaux sociaux, les internautes se sont déchaînés contre elle et ont pris la défense du chauffeur. Certains ont souligné que le conducteur était resté très courtois et que son conseil était justifié.

“EST-CE QUE J’AI TORT ? Lyft, qu’avez-vous à dire sur ce chauffeur qui m’a discriminée ? J’ai juste l’impression que vous traitez les personnes grosses comme de la mer*e. Comme si nous n’avions pas notre place ici.”, s’est agacée Dank Demoss face aux remarques des internautes avant de partager les images de sa démarche pour porter plainte avec ses avocats, dénonçant une injustice qui lui aurait causé une détresse émotionnelle.

Les avocats de la rappeuse se basent sur la loi : dans l’État du Michigan, un critère physique comme le poids est considéré comme une discrimination pour l’accès à un VTC, au même titre que la religion ou la couleur de peau.

“Refuser de transporter quelqu’un en raison de son poids n’est pas seulement illégal, mais aussi dangereux… Imaginez les conséquences si Mme Blanding n’avait pas pu trouver un abri après avoir été laissée sur place par le chauffeur. Cela aurait pu se terminer bien plus mal.”, s’indigne l’avocat de Dank Demoss, qui réclame des millions de dollars de dédommagement pour discrimination.

“ME BATTRE POUR MA COMMUNAUTÉ, MON PEUPLE, ET APPORTER DU CHANGEMENT DANS LE MONDE. PAS SEULEMENT POUR MOI, MAIS POUR TOUT LE MONDE. Merci À MON ÉQUIPE ET À TOUS CEUX QUI ME SOUTIENNENT.” a-t-elle déclaré sur son compte Instagram.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par PAID PHAT QUEEN 👑🐘 (@dankdemoss)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par PAID PHAT QUEEN 👑🐘 (@dankdemoss)