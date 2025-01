Gims, Gradur, Niska, SDM et La Fouine réagissent aux massacres au Congo

Les rappeurs français ont pris la parole sur les réseaux pour réagir à la situation en République démocratique du Congo. Gims, Gradur, Niska, SDM ou encore La Fouine se sont exprimés.

Depuis plusieurs jours, la République démocratique du Congo fait face à de violents conflits armés. Des affrontements ont eu lieu à Goma, l’une des plus importantes villes du pays. L’armée congolaise a dû affronter les rebelles du M23, soutenus par les forces armées rwandaises. De nombreux massacres sont à déplorer. Cette guerre, qui perdure depuis de nombreuses années, compte déjà plus de 6 millions de morts, et les forces congolaises sont en grande difficulté. Les rebelles du M23 ont pris le contrôle de Goma cette semaine, une ville stratégique dans ces combats, dont le bilan s’élève à au moins une centaine de morts et des milliers de blessés.

Ce drame a suscité la réaction des rappeurs pour le dénoncer. Né en RDC, Gims s’est engagé avec Life ONG dans un appel aux dons pour soutenir les victimes de ce conflit et aider les civils en détresse au Congo : « Avec le cœur lourd, Gims alerte sur la situation dramatique en République démocratique du Congo : 6 millions de vies perdues, 26 millions de personnes souffrant de faim… Life intervient chaque jour pour apporter soins, nourriture et aide, mais l’urgence est immense. Ensemble, on peut agir. ».

« Mobilisons-nous et prions pour la paix à l’Est de la RDC. #FreeCongo #FreeGoma », a tweeté SDM. Gradur a quant à lui écrit : « #PrayForGOMA, une pensée pour les nôtres et tous les peuples opprimés. ». Niska s’est exprimé sur X : « Tous les yeux doivent se tourner vers Goma et plus largement vers la République démocratique du Congo. Tous les jours, des massacres sous les yeux du monde entier et sous les yeux de tous les gouvernements qui n’agissent pas. Des cessez-le-feu et des traités signés, mais aucune action concrète, et les morts continuent de s’entasser comme si les vies là-bas valaient moins que celles d’ici. Mes prières vont à ces familles décimées et abandonnées par le reste du monde, en espérant y voir une avancée prochainement. » Enfin, La Fouine a écrit dans une story : « Le combat continue. ».

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par LIFE ONG (@life_ong)

#PrayForGOMA 🤧 🩸 🇨🇩 une pensée pour les nôtres et tous les peuples opprimés..🙏🏽 pic.twitter.com/nSQMJ84B0C — GRADUR (@GRADIDUR) January 26, 2025

Tous les yeux doivent se tourner vers Goma et plus largement vers la République démocratique du Congo 🇨🇩 Tous les jours des massacres sous les yeux du monde entier et sous les yeux de tous les gouvernements qui n’agissent pas. Des Cessez-le-feu et des traités signés mais aucune… https://t.co/BIxzadgAqM — NISKA 🦅 (@Niska_Officiel) January 27, 2025

Mobilisons-nous et prions pour la paix à l’Est de la RDC. 🙏🏾 #FreeCongo #FreeGoma 🇨🇩❤️ — #FreeCongo 🇨🇩 ➑ (@Sdm__92) January 27, 2025