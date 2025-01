Darkiworld indisponible, comment trouver la nouvelle adresse

De nombreuses personnes ont constaté que l’accès au site Darkiworld est encore impossible. La plateforme anciennement nommée Darkino n’a pas fait son retour avec une nouvelle adresse, et la lutte des autorités contre les médias de streaming et les téléchargements illégaux commence à porter ses fruits.

L’utilisation d’une plateforme de streaming non officielle afin de visualiser du contenu tel que des films ou des séries est interdite en France. Pour lutter contre le piratage, les autorités demandent aux fournisseurs d’accès de bloquer les URL des sites. Cette démarche fonctionne, mais les médias réapparaissent souvent sous une autre adresse, comme Darkiworld, qui est récemment réapparu avec darkiworld2.com. Cette nouvelle adresse vient toutefois également de “sauter” et n’est plus accessible. Les administrateurs et utilisateurs d’un média comme Darkiworld s’exposent à des poursuites judiciaires.

Malgré les mises en garde, si vous souhaitez accéder à Darkiworld et connaître sa prochaine adresse, il est possible de suivre la chaîne Telegram de la plateforme : t.me/s/tirexo_officiel ou encore d’utiliser le tchat darkiworld.club.