Lacrim explique pourquoi il a poursuivi sa cavale avant de se rendre

Lacrim poursuit la promotion de son album RIPRO avec un passage dans l’émission CKO ! La sortie du projet est prévue pour le 7 février, et en attendant, le rappeur s’est confié à Baloo sur cet opus ainsi que sur divers sujets concernant sa carrière, notamment sa cavale en 2015 ou encore son conflit passé avec SCH.

Fin 2015, après huit mois en cavale au Maroc suite à une condamnation à trois ans de prison ferme pour détention d’arme (une Kalachnikov sur laquelle ses empreintes avaient été retrouvées par la police et qui apparaît dans le clip “Viens, je t’emmène”), Lacrim s’était rendu à la police, assumant ses actes passés. Karim Zenoud, de son vrai nom, a ensuite passé une année en détention avant d’obtenir sa libération. Lors de son passage dans CKO, El Tigre est revenu sur cet épisode de sa vie, évoquant sa fuite de la France et les raisons qui l’ont poussé à ne pas se rendre aux autorités plus tôt.

Lacrim voulait assister à la naissance de sa fille avant son incarcération !

Dans un témoignage poignant, Lacrim révèle avoir voulu attendre la naissance de sa fille : « Je suis resté au bled, je ne me suis pas rendu pour voir ma fille naître. Quand je vais en Algérie et au Maroc, je fais en sorte que ma fille naisse et que je sois présent le jour de sa naissance. ». Cependant, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Après avoir appris, au septième mois de grossesse de sa compagne, qu’il ne pourrait pas assister à la naissance de son enfant, le rappeur s’est résigné à revenir en France pour se rendre aux forces de l’ordre.

« Je savais d’avance que je ne verrais pas ma fille naître. Ça faisait deux mois que j’étais au bled à attendre, et j’ai fait tout ça pour rien », explique Lacrim à propos de cette période, avant d’ajouter : « Si j’étais en prison, j’aurais déjà pu sortir. C’est pour cette raison que je me suis rendu. ».

