Booba et Rohff clashés par Barack Adama dans le leak d’un audio, il s’explique !

Ce vendredi 10 avril, Barack Adama a dévoilé son nouvel ep de 6 titres intitulé “Libertad chapitre 2” sur lequel il a invité Lefa et Tayc pour le morceau “Mes défauts” mais le rappeur de la Sexion D’Assaut s’est également retrouvé malgré lui au milieu d’une polémique sur la toile avec l’apparition d’une vidéo dans laquelle il s’exprime au sujet de Rohff et Booba.

En effet un fichier audio d’une ancienne conversation datant de 2014 de Barack Adama avec des amis a leaké sur les réseaux sociaux, “Booba est extrêmement nul même si il est dans l’air du temps, je le trouve nul” déclare-t-il au sujet de B2O avant de donner son avis sur Housni, “Rohff, il s’entend avec personne. Il aime que les gens qui sont soumis à lui”, face à la polémique le rappeur de la Sexion D’Assaut a rapidement réagi sur Twitter pour mettre y fin.

“Les gens sont méchants c’est dingue ! Je voit une vidéo de moi datant de 2014 !!! Ou On me film sans que je sache dans ma voiture dans une conversation privée dans un contexte différent de celui d’aujourd’hui c’était y a 6 piges !!!! (Mon avis de l’époque) 1/2” a expliqué Barack Adama sur le réseau social avant d’ajouter “Mon avis de l’époque a totalement changé !! Depuis j’ai rencontré échangé et me suis lié d’amitié avec @rohff et j’ai du respect pour l’ensemble du paysage du rap vous allez JAMAIS me mettre en clash avec quelqu’un ici !! On respecte tout le monde.” pour clore le dossier alors que Booba et Rohff n’ont pas commenté cette affaire.

Barack Adama fera également bientôt son retour avec le groupe la Sexion D’Assaut dont le nouvel album “Le Retour de Rois” récemment confirmé par Gims devrait enfin sortir cette année, en attendant vous pouvez découvrir en écoute son projet “Libertad chapitre 2” ci dessous.