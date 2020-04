Booba réussit un nouvel exploit avec Maes et leur single Blanche, le hit de 2020 sur Spotify

Nouvel record pour Booba et Maes avec leur dernière collaboration sur le morceau “Blanche” extrait de l’album “Les dernier salopards”, alors que clip est disponible depuis le 5 mars 2020 sur YouTube et cumule déjà plus de 17 millions de vues, le single continue de faire un carton sur les plateformes de streaming.

En effet sur Spotify le dernier titre de Maes et Booba figure toujours dans le Top 15 en France plusieurs semaines après sa sortie et vient également de dépasser avec un total de 28.324.000 streams le titre “Dans l’espace” de Gambi avec Heuss L’Enfoiré qui cumule 28.263.000 streams.

Le morceau « Blanche » de Maes et Booba est donc désormais le titre Français le plus écouté en 2020 sur Spotify, impactés par la pandémie du Coronavirusn le rappeur de Sevran a également récemment annoncé des nouvelles dates pour sa tournée qui reprendra à partir du mois de septembre prochain.