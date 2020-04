Tunisiano et Aketo en confinement, ils lâchent une nouvelle version du mythique “Gravé dans la roche”

Le 19 mai 2003 Sniper avait dévoilé l’album “Gravé dans la roche” avec plusieurs morceaux mythiques tel que “Sans (re)pères”, “Y’a pas de mérite”, “Panam All Starz” en featuring avec Tandem, 113, G Kill, Sinik, Diam’s, Salif, Zoxea, Haroun et L’Skadrille ou encore le titre éponyme du projet, en cette période de confinement les deux membres du groupe Tunisiano et Aketo ont remixé leur classique.

En effet les deux rappeurs français viennent de dévoiler en vidéo une nouvelle version de ce titre qui avait connu un franc succès, Tunisiano a publié en premier une version remixé de son couplet sur son compte Instagram avant que Aketo présente à son tour une version 2020 de son couplet sur le réseau social ce mardi à découvrir ci dessous.

L’album “Gravé dans la roche” paru sur le label Desh Musique est le deuxième du groupe Sniper après “Du rire aux larmes”, le projet a été certifié Double Disque de Platine, le morceau “Panam All Starz” qui rassemble divers artistes représentant chacun un département de la région parisienne (75, 77, 78, 75, 91, 92, 93, 94, 95) avait marqué les auditeurs à l’époque.