Le beau geste de Jul, qui fait un don de plusieurs milliers d’euros et vend toutes ses certifications

Après avoir annoncé cette semaine qu’il a déjà préparé plusieurs albums et qu’il ne sait pas lequel sera le premier à sortir, Jul vient de faire un très beau geste afin de lutter contre la pandémie du COVID-19 qui sévit en France et oblige la population à rester confiné.

En effet le rappeur Marseillais vient d’annoncer sur son compte Instagram qu’il vend toutes ses certifications ses disques d’or, de platine et son disque de diamant afin de récolter de l’argent pour venir en aide aux hôpitaux en cette période difficile et de lutter contre le Coronavirus, Jul a également fait un don de 30 000 euros au profit des Hôpitaux de France (la Fondation HP-HF).

“J’ai décidé, face à la crise du virus, de faire un don pour les hôpitaux. Donc, moi par exemple, j’ai décidé de mettre aux enchères tous mes disques, toutes mes certifications et j’ai décidé aussi de faire un chèque de 30 000 euros pour les hôpitaux, pour aider les médecins” a déclaré Jul dans la vidéo que vous pouvez découvrir ci dessous en ajoutant la légende “https://www.instagram.com/fondationhopitaux/ voila le lien … les dons se feront du 17.04 au 27.04.2020 . voila merci a tout ceux qui participerons 🙏 et force a tout les hopitaux de france et du monde 🌍 et force a tout le monde confiné !!”.