Soprano se dévoile dans le film « Nous sommes tous des Phoenix ». C’est accompagné de ses amis d’enfance et de sa famille que Saïd (Soprano) parcourt les 4 coins de France pour partager sa musique et ses messages de positivité.

Depuis les premières répétitions jusqu’aux deux concerts historiques au stade Orange Vélodrome, deux caméras ont suivi Saïd et ses proches au cœur de sa tournée Phoenix Tour, découvrez son film.

Plus de 1 000 000 de spectateurs, 68 zéniths complets, 17 festivals et 5 stades complets, Soprano rentre dans l’histoire de la musique Francophone. Le succès sans précédent de son « Phoenix Tour » est avant tout dû à son histoire si particulière avec ses fans. Qu’ils aient 5 ou 80 ans, sur chacune des dates, Soprano réunis 3 générations de Français de par sa bonne humeur, ses valeurs de partage et d’amour.

Vous découvrirez le récit si particulier de cette tournée, entre les galères, les moments de pur bonheur mais surtout l’envers du décor de ce double show historique à l’Orange Vélodrome.