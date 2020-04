Gradur et Dosseh réagissent à la bavure policière ayant eu lieu à Villeneuve La Garenne

Ce samedi soir des tensions ont éclaté à Villeneuve La Garenne entre les forces de l’ordre et les habitants suite à un accident entre une voiture de police banalisée et un jeune homme en moto, d’après les premiers témoignages l’individu circulait à vive allure sans casque avant d’être heurté par la portière du véhicule, une affaire qui a fait réagir les rappeurs français Gradur et Dosseh.

En effet des nombreuses vidéos de l’incident ont circulé sur les réseaux sociaux pour dénoncer une bavure policière, un témoin affirme qu’un des policiers aurait volontairement ouvert la porte de la voiture pour faire chuter le jeune qui ensuite a été violemment projeté contre un poteau et gravement blessé à la jambe, les premières informations évoquées une jambe sectionnée mais il s’agirait d’un fracture ouverte.

Les habitants présents sur les lieux du drame au moment de l’incident ont rapidement pris à partie la police avant de publier des vidéos sur la toile pour dénoncer une bavure, “Vraiment triste la vidéo du Petit de Villeneuve la Garenne j’ai même pas pu la regarder jusqu’à bout.. un grand courage à lui et sa famille et à la famille du jeune de La Courneuve aussi et paix à son âme.” a réagi Gradur sur Twitter en postant également une vidéo de la portière de la voiture de police et d’un témoin expliquant qu’il s’agit d’un acte volontaire

Dosseh a également partagé plusieurs Tweets sur le réseau social concernant cette affaire avant de commenter “Soulagement pour la jambe du jeune… Quant au reste, que la justice fasse (bien) son travail” avant d’ajouter “Pour ceux qui peinent à capter le screen de mon last tweet, en gros le gars dit : « on ne peut pas utiliser le confinement comme excuse ou justification à ce qu’a subit le jeune. Quand il n’y a pas de clarté dans le discours, on s’étonne pas du manque de compréhension. »”, “Et que confinement ou pas, les violences policières sont régulièrement perpétrées en banlieue, et ça c’est pas une nouvelle.” a-t-il conclu.

Vraiment triste la vidéo du Petit de Villeneuve la Garenne j’ai même pas pu la regarder jusqu’à bout.. un grand courage à lui et sa famille et à la famille du jeune de La Courneuve aussi et paix à son âme. #Farwest #JusticeAdeuxVitesses — GRADUR #Zone59 disponible partout (@GRADIDUR) April 19, 2020

Des images plus nettes de la portière de la voiture filmées par Karim* pic.twitter.com/QUX3esOs9A — Taha Bouhafs (@T_Bouhafs) April 18, 2020

Karim* était en face il raconte sa version, pour lui c’était volontaire, il a aussi filmé la portière de la voiture de police après l’impact.#VilleneuveLaGarenne pic.twitter.com/LFycHpnI6x — Taha Bouhafs (@T_Bouhafs) April 18, 2020

Je suis en contact avec la famille, son frère me dit qu’il est actuellement pris en charge à l’hôpital, qu’il va se faire opérer. Il m’assure que sa jambe n’est pas coupée comme certains ont pu le dire. La famille a déjà un avocat et compte porter plainte. — Taha Bouhafs (@T_Bouhafs) April 19, 2020

La version des témoins sur place confirmée par une source policière qui s’est confiée à l’@afpfr, c’est bien l’ouverture de la portière par le policier qui a provoqué la chute.https://t.co/4OezGOYWKS pic.twitter.com/gNftCWJwv6 — Taha Bouhafs (@T_Bouhafs) April 19, 2020

Pour ceux qui peinent à capter le screen de mon last tweet, en gros le gars dit :

« on ne peut pas utiliser le confinement comme excuse ou justification à ce qu’a subit le jeune. Quand il n’y a pas de clarté dans le discours, on s’étonne pas du manque de compréhension. » — D O $ $ € # | 2020 (@DossehLaFamine) April 19, 2020

Et que confinement ou pas, les violences policières sont régulièrement perpétrées en banlieue, et ça c’est pas une nouvelle. Cf last tweet — D O $ $ € # | 2020 (@DossehLaFamine) April 19, 2020

Comme on dit chez nous, « c’est du français » pic.twitter.com/vMYB2i1czU — D O $ $ € # | 2020 (@DossehLaFamine) April 19, 2020