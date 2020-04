Booba et Kaaris enfin en face en face dans l’octogone grâce à Rap Fighters avec Gims, Maes, Lacrim

En 2019, Booba et Kaaris avaient fait le buzz dans les médias pendant plusieurs mois sur l’organisation d’une confrontation entre eux dans un combat de MMA mais après des mois négociations tendues le rappeur de Sevran avait finalement décidé d’annuler l’événement qui a récemment inspiré un développeur de jeu.

Disponible sur Android et iOS un nouveau jeu mobile gratuit vient de sortir ce vendredi nommé “Rap Fighters” inspiré du célèbre jeu vidéo “Street Fighter” et du clash entre Booba/Kaaris dans lequel vous pouvez incarner 12 personnages sous forme de caricatures avec plusieurs rappeurs français pour s’affronter dans l’octogone.

Le jeu propose les personnages de Ratpi (Booba), Zongo (Kaaris), La Crème (Lacrim), Maitre Gifles (Gims), Cyril Lamoula (Cyril Hanouna), Le 100 (Jul), Yaya Sauce -Samouraï (Aya Nakamura), Maïs (Maes), L’affranchi (Sofiane), Calesh (Kalash), La Belette (La Fouine) et Kanasson (Patrice Quarteron).

“« Tout Se Passe Dans l’Octogone! » • Ça va être Nwar, très très Nwar et c’est dans Rap Fighters 🔨 🔨 🔨 • Une seule règle: Deux combattants, un octogone et de la bagarre” annonce la description du jeu mobile sur les réseaux sociaux à télécharger sur AppStore et Google Play.