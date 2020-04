Sniper a affronté la Fonky Family lors d’un battle historique en live sur Instagram [Vidéo]

Annoncé cette semaine sur les réseaux sociaux, le battle opposant les deux groupes légendaires du rap français, Sniper et Fonky Family a eu lieu ce samedi soir en live sur Instagram réunissant le duo Parisien, Aketo et Tunisiano face au rappeur Marseillais, Sat L’Artificier pour un classico version rap.

Après avoir récemment lancé “Paname All Starz Challenge” qui enflamme la toile depuis quelques jours, Demi Portion, Alan Ivanov, Jhon Rachid, Jazzy Bazz, Gims ou encore Oli ont notamment relevé le défi, Aketo et Tunisiano ont décidé d’inviter Sat vêtu du maillot de l’Olympique de Marseille pour faire un battle en direct des meilleurs morceaux de Sniper et de la Fonky Fmaily.

Vous pouvez découvrir ci dessous quelques extraits de ce live historique, “Merci pour le soutien, l’amour, la force. Le rap français est sorti vainqueur de ce battle #SnipervsFonkyFamily Gloire à l’art de rue ! L’histoire continue…” a commenté Sat sur Instagram après ce battle pendant lequel les trois rappeurs ont également lâché un freestyle et qui a été suivi par plusieurs personnalités et artistes tel que DJ Snake, Malik Bentalha, Djibril Cissé, Sam’s, L’Algérino, Youssoupha, Ol’Kainry, Sneazzy ou encore Florian Thauvin.

Sniper et la Fonky Family sont en direct sur Instagram dans un Battle de leurs classiques. Ce live est LÉGENDAIRE 🤯 @OFFICIELSNIPER @SatdelaFF pic.twitter.com/l0YaTs07EI — Midi/Minuit 🕛 (@midiminuit__) April 25, 2020

« L’Art de rue » dans le live de Sniper et de Sat L’Artificier (Fonky Family) 🔥🔥 Sah quel plaisir. pic.twitter.com/rfwsXDuzGl — Nesrine Slaoui (@NesrineSlaoui) April 25, 2020