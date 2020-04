Booba réagit au concert virtuel de Travis Scott et Alonzo en se moquant de Rohff

Après avoir mis entre parenthèses quelques temps les clashs sur les réseaux sociaux en cette période difficile en raison de la pandémie du COVID-19, Booba a récemment taclé une nouvelle fois Kaaris et La Fouine dans des stories Instagram avec des montages, B2O vient également de se moquer de Rohff dans une nouvelle story.

Alors qu’une grande partie de la population est toujours confiné, la semaine dernière Travis Scott avait réalisé un concert virtuel historique sur Fortnite devant plus de 12 millions de spectateurs, Alonzo avait ensuite également assuré une performance similaire sur un autre jeu vidéo, dans GTA 5 en direct de de la cité de Los Santos pour récolter des dons reversés à la Fondation de Marseille.

Deux événements qui ont réagit une internaute sur le réseau social Twitter,“Y’a un concert de rohff sur PES 2008” a-t-elle commenté avant d’ajouter qu’il s’agit juste d’une blague en réponse à un commentaire jugeant le tweet “méchant”, un message qui n’a pas échappé à Booba, ce dernier s’est amusé de ce Tweet qui a totalisé plus 10 000 “Retweets” et 27 000 “J’aime” et a partagé une copie d’écran dans sa Story.