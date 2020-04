Maes – Dragovic (Clip)

Découvrez le nouveau clip de Maes du morceau “Dragovic” produit par Hitachi, la vidéo a été réalisée par Nocolor avec au montage Écran de fumée, le titre est extrait du dernier album du rappeur de Sevran nommé “Les Derniers Salopards”.

Après la sortie de son premier album « Pure » certifié platine avec plus de 120k ventes, son single « Madrina » feat Booba certifié diamant et son single « Billets verts » certifié platine, le retour de Maes a été l’un des plus marquant dans le rap français en ce début d’année 2020 avec ce nouvel opus paru le 17 janvier puis certifié disque de platine en un mois.