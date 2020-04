PNL : “Au DD” devient le titre le plus écoute de toute l’histoire sur Spotify France

Alors que le clip du morceau “Au DD” certifié single de diamant dépasse les 145 millions de vues sur YouTube et a remporté le prix de la création audiovisuelle lors de la dernière cérémonie des Victoires de la musique, le titre de PNL vient de réaliser un nouvel exploit sur les plateformes de streaming ce jeudi.

En effet le single extrait de l’album “Deux Frères” paru le 5 avril dernier continue de faire exploser les compteurs, après avoir déjà battu plusieurs records l’année dernière, le titre “Au DD” de PNL s’est hissé à la première place du classement des morceaux les plus écoutés sur Spotify France, un nouvel exploit pour les deux frères Ademo et N.O.S.

“Au DD” est devenu officiellement le titre la plus écouté de tous les temps sur Spotify France en passant devant le tube “Shape of you” de Ed Sheeran au classement avec un total de 68 millions de streams sur la plateforme de streaming ce qui constitue un nouveau record en France selon le site Kworb.net qui collecte et analyse les données musicales du monde entier, retrouvez ci dessous le classement des 50 premières places.