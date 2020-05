Soolking prêt à collaborer avec Booba ? Il répond très franchement sur un possible feat !

Alors qu’il a dévoilé son deuxième album solo intitulé “Vintage” le 20 mars dernier un peu plus d’un an après la sortie de l’album “Fruit du démon”, Soolking a récemment répondu aux questions de son public lors d’une session questions/réponses sur Instagram et a été interrogé par un fan sur une possible collaboration avec Booba.

En effet lors d’un récent échange sur Instagram avec les internautes, Soolking a réagi aux questions de ses followers sur le réseau social, l’une d’entre elles a questionné l’artiste, est ce qu’il compte faire un featuring avec Booba, “Oui pourquoi pas” a-t-il répondu sur le réseau social.

Soolking signé sur le label Affranchis Music dirigé par Sofiane qui a récemment été pris à partie par Booba en ayant notamment diffusé une se*tape de ce dernier sur Instagram dans une story avant d’être banni du réseau social ne semble donc pas affecté par les divergences entre les deux rappeurs français et préfère se concentrer sur la musique.