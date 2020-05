iPhone 12 : les prix sont enfin connus, les montants sont plus élevés que prévus

En septembre prochain, Apple devrait enfin présenter les nouveaux modèles de l’iPhone 12, en attendant les prix des différents modèles viennent de fuiter sur la toile, le leaker Jon Prosser vient en effet de révéler les prix estimés pour le lancement de chaque modèle sur le marché aux Etats Unis.

“Ces prix m’ont été fournis par les mêmes sources que celles qui ont donné la date de lancement de l’iPhone SE” a expliqué Jon Prosser sur son compte Twitter en révélant les différents prix des 4 modèles de l’iPhone 12 qui devraient tous être compatibles avec la 5G.

Le premier modèle de l’iPhone 12 avec un écran 5,4 pouces et une capacité de stockage de 64Go devrait être vendu au prix de 649 dollars, ensuite pour le 6,1 pouces le prix monte à 749 dollars et 999 dollars pour le version supérieur ayant la même taille d’écran mais équipé d’un appareil photo de meilleure qualité.

Enfin le modèle le plus coûteux monte à 1 099 dollars, il s’agit de l’iPhone 12 Pro Max avec un écran de 6.7 pouces et la possibilité d’avoir une capacité de 512 Go de stockage, en faisant la conversion en euros et avec les taxes en France les prix devraient grimper notamment pour l’iPhone 12 Pro qui devrait afficher un montant de 1159 euros et pour le Pro Max un montant de 1259 euros alors que la version avec 512 Go de stockage devrait elle monter à quasiment 1700 euros lors de son lancement.