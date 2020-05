Ninho revivez son concert du confinement diffusé sur France 2, il s’exprime sur un feat avec Kendji Girac

Après le succès de son album “Destin” l’année dernière, Ninho est déjà revenu en ce début d’année avec un nouveau projet en dévoilant au mois le troisième volet de mixtape “M.I.L.S” qui continue de faire un carton et se place encore à la première place du Top Albums cette semaine.

En cette période de confinement, Ninho a décidé de faire plaisir à son public avec un concert en direct à la télévision sur France 2 dans la nouvelle émission de la chaîne télévisée sur la musique urbaine nommée Artiste & Co pour interpréter en live ses titres.

De son vrai nom William Nzobazola, le jeune Ninho, né en 1996, est l’une des étoiles montantes du rap français. Avec son album “Destin”, sorti en 2019 et contenant des collaborations avec Niska, Dadju et Jul, il a connu un succès immédiat. Interrompue par le confinement, sa tournée 2020 devait passer par les plus grandes salles de France.

Lors de cette émission diffusée ce 8 mai sur France 2, Ninho était sur scène en compagnie de plusieurs musiciens avec également des autres artistes invités tel que Chilla, Hös Copperfield, Meryl ou encore Maes, Cyril Hanouna, Alban Ivanov et Kendji Girac seront également présents pour questionner le rappeur français qui compte désormais 70 singles d’or, 25 de platine ainsi que 10 Singles de diamant.

« Peut-être sur le prochain album ou le suivant on sait pas. Peut-être que je serai sur le sien, on sait pas c’est le destin » a répondu Ninho après la demande de Kendji Girac de réaliser une morceau en commun.