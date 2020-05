Kool Shen relève le défi du Paname All Starz Challenge

Le Paname All Starz Challenge lancé par Aketo et Tunisiano continue de faire le buzz sur les réseaux sociaux, lancé il y a déjà plusieurs semaines pendant le confinement, Alban Ivanov, Gims, Jhon Rachid, Kev Adams, Sadek, Médine, Bigflo & Oli ou encore plus récemment La Fouine ont participé au challenge que vient également de relever sur son compte Instagram le rappeur du groupe NTM, Kool Shen.

En effet il y a environ trois semaines Tunisiano et Aketo ont eu l’idée géniale de reprendre l’instru du morceau “Paname All Starz” pour poser un nouveau couplet avant de lancer un défi aux internautes en les invitant à poser dessus puis de poster la vidéo sur les réseaux sociaux, malgré la fin du confinement chaque jour des nouvelles personnalités poursuivent le challenge et lâchent un freestyle, cette fois ci c’est Kool Shen qui a participé au Paname All Starz Challenge.

“Incroyable quel honneur! Le trompa a parlé 👊👊🔥🔥🔥” a commenté Tunisiano en commentaire de la vidéo de Kool Shen que vous pouvez découvrir ci dessous, “Wowww😍😍😍😍 Merci Neshè un honneur 🙏❤️” a également ajouté Aketo.